Американцы взорвались от злости из-за лжи про Украину

22 августа 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Жители США считают, что Америка развязывает войну против РФ, прикрываясь помощью Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские пользователи недовольны масштабом военных поставок Запада на Украину. По мнению читателей журнала Newsweek, расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ. «Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и т. д. для вооруженных сил США. С какой стати США должны давать Украине так много? Зачем нам это?» — написал пользователь Roger Vincent. По мнению комментаторов, президент США Джо Байден «прикрывается» военной помощью для Украины ради поднятия собственных рейтингов. «А я-то думал, что „всемогущий“ Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз „подпереть“ Байдена», — считает Malcolm Tent. Читатель под ником HH Victor не видит смысла в «пустой трате денег» на Украину. «Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают. Это явно неправомерное истощение экономики Запада, который устал от этого», — написал он. Пользователи считают, что истинная цель США — это развязывание конфликта с Россией. «Итак, „помощь“ США Украине самая большая. Но ведь в конце концов, это же опосредованная война США против России. Кроме того, Украине или украинцам совсем не помогает это американское оружие, с которым они должны отдавать свои жизни за интересы США», — отметил комментатор с ником peace. Его поддержал читатель VIRGIL SEBAA: «Украина совершенно не интересна для европейцев. Мы сыты по горло! Это война США!». AntiLiberal добавил: «США — это война!». Запад увеличил военные поставки на Украину после начала российской специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской областей. Так, 19 августа, Байден подписал меморандум о выделении дополнительной военной помощи Киеву на сумму 775 млн долларов, сообщает RT. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские пользователи недовольны масштабом военных поставок Запада на Украину. По мнению читателей журнала Newsweek, расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ. «Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и т. д. для вооруженных сил США. С какой стати США должны давать Украине так много? Зачем нам это?» — написал пользователь Roger Vincent. По мнению комментаторов, президент США Джо Байден «прикрывается» военной помощью для Украины ради поднятия собственных рейтингов. «А я-то думал, что „всемогущий“ Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз „подпереть“ Байдена», — считает Malcolm Tent. Читатель под ником HH Victor не видит смысла в «пустой трате денег» на Украину. «Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают. Это явно неправомерное истощение экономики Запада, который устал от этого», — написал он. Пользователи считают, что истинная цель США — это развязывание конфликта с Россией. «Итак, „помощь“ США Украине самая большая. Но ведь в конце концов, это же опосредованная война США против России. Кроме того, Украине или украинцам совсем не помогает это американское оружие, с которым они должны отдавать свои жизни за интересы США», — отметил комментатор с ником peace. Его поддержал читатель VIRGIL SEBAA: «Украина совершенно не интересна для европейцев. Мы сыты по горло! Это война США!». AntiLiberal добавил: «США — это война!». Запад увеличил военные поставки на Украину после начала российской специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской областей. Так, 19 августа, Байден подписал меморандум о выделении дополнительной военной помощи Киеву на сумму 775 млн долларов, сообщает RT. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что Запад развязал против России полномасштабную войну, прикрывшись спецоперацией на Украине.