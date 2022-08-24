Белый дом: объем помощи Украине равен трем ее военным бюджетам

25 августа 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Штаты не жалеют денег на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За два года США направили на помощь Украине миллиарды долларов, иными словами, сумма поддержки киевскому режиму равна трем военным бюджетам страны. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы объявили примерно 13,6 миллиарда долларов [помощи]. Для понимания: помощь Украине в области безопасности с начала января 2021 года — беспрецедентная сумма, которая примерно в три раза превышает ее годовой военный бюджет», — ее слова опубликованы на официальном сайте Белого дома. Всего с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов. Деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование. США и Европа активно снабжают Украину деньгами и военной техникой из-за проведения на этой территории российской спецоперации по денацификации и демилитаризации, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, использование которых ВСУ приведет к росту потерь среди гражданского населения, пишет MK.RU . При этом новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию, передает Life.

За два года США направили на помощь Украине миллиарды долларов, иными словами, сумма поддержки киевскому режиму равна трем военным бюджетам страны. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы объявили примерно 13,6 миллиарда долларов [помощи]. Для понимания: помощь Украине в области безопасности с начала января 2021 года — беспрецедентная сумма, которая примерно в три раза превышает ее годовой военный бюджет», — ее слова опубликованы на официальном сайте Белого дома. Всего с 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Также 24 августа этого года президент США Джо Байдена пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов. Деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование. США и Европа активно снабжают Украину деньгами и военной техникой из-за проведения на этой территории российской спецоперации по денацификации и демилитаризации, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, использование которых ВСУ приведет к росту потерь среди гражданского населения, пишет MK.RU. При этом новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию, передает Life.