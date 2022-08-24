В Магнитогорске производство хамона вырастет в пять раз

Магнитогорский хамон предлагают пробовать с мороженым и дыней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Русхамон» из Магнитогорска Челябинской области прогнозирует пятикратный рост производства сыровяленого мяса до конца 2022 года. Как URA.RU сообщил директор компании Евгений Чепурин, основными покупателями являются магазины Москвы и Санкт-Петербурга.

«Если сравнивать с 2021 годом, то к концу декабря покажем рост производства в пять раз. На данный момент ежемесячно перерабатываем порядка тонны мяса», — рассказал URA.RU Чепурин.

Продукция уходит в разные регионы. За основу производства взяты русские рецепты. В «Русхамоне» отметили, что цель компании не только продавать, но и восстановить статус России как ведущего поставщика в Европе провисных окороков.

«Созревание» окорока занимает от года до полутора лет. Роль в процессе играет ферментация мяса. «Русхамон» работает со вкусами быстрого «созревания». Рецептура классическая, но в компании предлагают потребителям экспериментировать. Говорят, что новых гастрономических впечатлений можно достичь, если пробовать хамон с фруктами, дыней, шоколадом, медом и мороженым.

Основные продажи осуществляются через интернет. В конце августа заработает шоу-рум в Магнитогорске. До конца декабря свой магазин появится в Челябинске.

Программа импортозамещения в РФ позволила не только создать новые для отечественного производства направления, но и восстановить традиционные. Уход западных производителей с рынка открыл возможности для российского бизнеса. С ограничениями экономика страны столкнулась после начала проведения спецоперации на Украине.