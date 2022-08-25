Семьям добровольцев, погибших в СВО, будут выплачивать пенсии

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Законопроект разрабатывает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут назначать пенсии по потере кормильца. Такой законопроект разрабатывает Министерство обороны России.

Расчет выплаты предполагается производить по аналогии с военнослужащими Вооруженных Сил России, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает «Парламентская газета», законопроект подготовлен во исполнение решения президента.

В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут назначать пенсии по потере кормильца. Такой законопроект разрабатывает Министерство обороны России. Расчет выплаты предполагается производить по аналогии с военнослужащими Вооруженных Сил России, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает «Парламентская газета», законопроект подготовлен во исполнение решения президента. В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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