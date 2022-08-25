Семьям добровольцев, погибших в СВО, будут выплачивать пенсии

Законопроект разрабатывает Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут назначать пенсии по потере кормильца. Такой законопроект разрабатывает Министерство обороны России.

Расчет выплаты предполагается производить по аналогии с военнослужащими Вооруженных Сил России, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает «Парламентская газета», законопроект подготовлен во исполнение решения президента.

В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.