Семьям добровольцев, погибших в СВО, будут выплачивать пенсии

Нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут назначать пенсии по потере кормильца. Такой законопроект разрабатывает Министерство обороны России.
Расчет выплаты предполагается производить по аналогии с военнослужащими Вооруженных Сил России, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает «Парламентская газета», законопроект подготовлен во исполнение решения президента.
В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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Нетрудоспособным членам семей добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут назначать пенсии по потере кормильца. Такой законопроект разрабатывает Министерство обороны России. Расчет выплаты предполагается производить по аналогии с военнослужащими Вооруженных Сил России, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает «Парламентская газета», законопроект подготовлен во исполнение решения президента. В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.