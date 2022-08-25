В Европе констатировали истощение из-за поставок оружия Украине

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Европа не сможет поставлять оружие на Украину, потому что там оно закончилось Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты. Такого мнения придерживается бельгийский консультант в сфере безопасности Пьер Анро.

«Я не думаю, что призывы Британии к членам ЕС повлияют на решимость правительств ЕС. Они поставили вооружение, которое могли, зачастую устаревшее, и им сейчас особо нечего предложить, они не обещали ничего с начала июля», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

При этом теперь только США и Великобритания могут отправлять на Украину вооружение. Ранее уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 54 миллиона фунтов, пишет Nation News. Средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы, передает «Национальная служба новостей».

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины после участившихся обстрелов населения Луганской и Донецкой народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирного населения и помощь ему. Несмотря на это, Штаты и страны Евросоюза поставляют оружие на Украину, которое часто бросает украинская армия при отходе со своих позиций.

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Европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты. Такого мнения придерживается бельгийский консультант в сфере безопасности Пьер Анро. «Я не думаю, что призывы Британии к членам ЕС повлияют на решимость правительств ЕС. Они поставили вооружение, которое могли, зачастую устаревшее, и им сейчас особо нечего предложить, они не обещали ничего с начала июля», — отметил он в беседе с РИА «Новости». При этом теперь только США и Великобритания могут отправлять на Украину вооружение. Ранее уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 54 миллиона фунтов, пишет Nation News. Средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины после участившихся обстрелов населения Луганской и Донецкой народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирного населения и помощь ему. Несмотря на это, Штаты и страны Евросоюза поставляют оружие на Украину, которое часто бросает украинская армия при отходе со своих позиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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