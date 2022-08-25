В Европе констатировали истощение из-за поставок оружия Украине

25 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Европа не сможет поставлять оружие на Украину, потому что там оно закончилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты. Такого мнения придерживается бельгийский консультант в сфере безопасности Пьер Анро. «Я не думаю, что призывы Британии к членам ЕС повлияют на решимость правительств ЕС. Они поставили вооружение, которое могли, зачастую устаревшее, и им сейчас особо нечего предложить, они не обещали ничего с начала июля», — отметил он в беседе с РИА «Новости». При этом теперь только США и Великобритания могут отправлять на Украину вооружение. Ранее уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 54 миллиона фунтов, пишет Nation News. Средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины после участившихся обстрелов населения Луганской и Донецкой народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирного населения и помощь ему. Несмотря на это, Штаты и страны Евросоюза поставляют оружие на Украину, которое часто бросает украинская армия при отходе со своих позиций.

Европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты. Такого мнения придерживается бельгийский консультант в сфере безопасности Пьер Анро. «Я не думаю, что призывы Британии к членам ЕС повлияют на решимость правительств ЕС. Они поставили вооружение, которое могли, зачастую устаревшее, и им сейчас особо нечего предложить, они не обещали ничего с начала июля», — отметил он в беседе с РИА «Новости». При этом теперь только США и Великобритания могут отправлять на Украину вооружение. Ранее уходящий с поста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 54 миллиона фунтов, пишет Nation News. Средства будут направлены на закупку 200 беспилотников, 850 микродронов и на боеприпасы, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины после участившихся обстрелов населения Луганской и Донецкой народных республик со стороны ВСУ и нацбатов. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирного населения и помощь ему. Несмотря на это, Штаты и страны Евросоюза поставляют оружие на Украину, которое часто бросает украинская армия при отходе со своих позиций.