Рамзан Кадыров показал брошенное ВСУ вооружение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился информацией о брошенном украинской армией оружием, которое послал ей Запад. Видеозапись он разместил в своем telegram-канале.

«Бегут и, как всегда, бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатометы, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое», — отметил глава Чечни.

Кадыров дополнил, что российская армия «практически каждый день» находит западное оружие. После этого находки будут, по его словам, находиться в нужных руках.

Ранее он заявлял о создании в республике нового элитного спецподразделения для борьбы с ВСУ и нацбатами на Украине, передает MK.RU . Он также уточнил, что если успеть подать заявку и пройти отбор, есть возможность поступить на службу. Подразделение рассчитано на 2000 человек, приглашаются кандидаты от 18 до 50 лет.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины проходит вынужденно. Российские солдаты спасают мирных граждан Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались постоянным обстрелам ВСУ и националистов. Запад активно помогает Украине — государства ЕС и США присылают туда иностранное вооружение, однако ВС РФ уничтожают его.