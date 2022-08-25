Прицелы подарили отряду специального назначения «Гром» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители налоговой службы подарили оптические прицелы, метеостанцию и другое оборудование отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Сегодня представители Управления федеральной налоговой службы России по Курганской области передали бойцам отряда специального назначения „Гром“ УМВД России по Курганской области оптические прицелы, метеостанцию и иное оснащение, которое пригодится сотрудникам во время служебных командировок. Командир отряда „Гром“ полковник полиции Борис Макаров поблагодарил сотрудников УФНС за помощь», — указано в сообщении.

Заместитель руководителя областного УФНС Александр Терентьев объяснил, что сотрудники его управления решили помочь представителям местного УМВД. Сотрудникам УФНС вручили благодарственные письма УМВД России по Курганской области.