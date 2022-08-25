Депутат Миронов заявил о новом характере спецоперации на Украине

25 августа 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов предложил правительству РФ признать Украину террористическим государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция на Украине приобретает контртеррористический характер. Такое заявление в своем telegram-канале сделал лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. 26 июля наша фракция направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством», — написал Миронов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что освобождение Донбасса идет по плану, пишет «Дни.ру».

Специальная операция на Украине приобретает контртеррористический характер. Такое заявление в своем telegram-канале сделал лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. 26 июля наша фракция направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством», — написал Миронов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что освобождение Донбасса идет по плану, пишет «Дни.ру».