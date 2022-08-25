Депутат Миронов заявил о новом характере спецоперации на Украине

Специальная операция на Украине приобретает контртеррористический характер. Такое заявление в своем telegram-канале сделал лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
«Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. 26 июля наша фракция направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством», — написал Миронов.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что освобождение Донбасса идет по плану, пишет «Дни.ру».
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Специальная операция на Украине приобретает контртеррористический характер. Такое заявление в своем telegram-канале сделал лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. 26 июля наша фракция направила в правительство законопроект о внесении изменений в Закон о террористической деятельности, о признании Украины террористическим государством», — написал Миронов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Путин заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что освобождение Донбасса идет по плану, пишет «Дни.ру».