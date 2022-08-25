Женщина ехала слишком быстро, хотя шел дождь Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 15-м километре дороги Белоярский — Асбест (Свердловская область) 38-летняя женщина за рулем Range Rover во время дождя не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Mitsubishi Lancer. В аварии погибла 26-летняя водитель Mitsubishi и пострадал шестилетний пассажир Range Rover, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Range Rover двигалась со стороны Асбеста в Екатеринбург. Выбрала скорость, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, в итоге не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там столкнулась с Mitsubishi Lancer под управлением 26-летней девушки», — рассказывают инспекторы.

Водитель Mitsubishi погибла до приезда врачей, водитель кроссовера в аварии не пострадала. С ней в салоне был шестилетний ребенок, в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался легкими травмами — получил рваные раны головы. Стаж вождения виновницы аварии составляет 18 лет, к административной ответственности она привлекалась 13 раз. Результаты медосвидетельствования показали, что женщина в момент аварии была трезва. В ГИБДД продолжают расследовать обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД по Свердловской области