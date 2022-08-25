Грибник из Челябинской области нашел кусты помидоров в зарослях бурьяна в лесу в Сосновском районе. Пользователи предположили, что кто-то оставил в чаще плоды помидоров «для лешего», поэтому из них выросли растения.
«Сегодня заехал в лес за Саргазами — сушь пороховая, сосняке мокруха сосновая — хоть косой коси, но вся фаршированная, и уже полузасохшая, надо было неделю назад ехать. Зато нашел в зарослях несколько кустов помидор, даже с плодами, пока зелеными. Сначала не придал значения, потом опомнился — здесь-то откуда, интересно, что не локально в одном месте растут, а на некотором (50-100 метров) удалении», — написал пользователь под именем Михаил Грибник в группе «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область» во ВКонтакте.
По словам мужчины, он насчитал четыре куста в высоких зарослях бурьяна. Одна из участниц группы в комментариях к посту написала, что некоторые грибники в лесах оставляют под деревьями «вкусняшки для лешего», и чаще всего кладут «помидорки с солью».
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