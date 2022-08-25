На встрече с жителями начальник ГУ МВД области Михаил Сковов подарил челябинке букет цветов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел первый после пандемии COVID-19 личный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«На встрече южноуральцы рассказали начальнику главка о своих проблемах и обратились за помощью в разрешении сложных жизненных ситуаций. Среди записавшихся на прием к генералу были, в том числе, бывшие сотрудники органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Металлургического района, мать двоих детей, обратилась в Скокову с просьбой рассмотреть возможность восстановления ее на службе — ранее она уволилась по собственному желанию после 13 лет пребывания на аттестованных должностях. Руководитель главка поручил проработать вопрос возвращения челябинки на службу в органы внутренних дел с учетом ее опыта.

По завершении разговора с генералом Скокову стало известно, что на аудиенцию челябинка пришла в свой день рождения. Начальник главка подарил ей букет цветов и подарок. Женщина была растрогана таким вниманием и в ответ поблагодарила начальника ГУ МВД области.

В числе пришедших на прием оказалась жительница Катав-Ивановского района, которая переживала из-за конфликта между близкими родственниками. В семье не могут поделить оставленный родителями в наследство дом. Ситуацию Скоков взял на личный контроль и заверил, что семье будет оказано содействие в урегулировании правовых вопросов.

В ведомстве отмечают, что прием жителей начальником ГУ МВД области проводится в соответствии с установленным графиком. К общению с гражданами генерал Скоков подходит ответственно и уважительно, требуя того же от своих подчиненных. Порой жители области приходят с проблемами, разрешение которых находится вне компетенции органов внутренних дел и в таких ситуациях посетителям предлагаются другие пути решения.

Генерал Михаил Скоков требуя от своих подчиненных уважительно и ответственно общаться с жителями Фото: пресс-служба ГУ МВД области