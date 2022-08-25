Челябинский военный оказался страховым мошенником

26 августа 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Военнослужащий-контрактник добровольно согласился сотрудничать с мошенниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрактник из Челябинской области осужден за неоднократное участие в операциях автостраховых мошенников. Об этом сообщили URA.RU в гарнизонном суде. «Военнослужащий трижды сыграл роль водителя-виновника ДТП. Составленные с его участием документы об авариях он представлял полиции, а затем передавал заказчикам. В результате участники афер похитили у различных страховых компаний 400 тысяч, 719 тысяч и почти 548 тысяч рублей соответственно. За каждый эпизод контрактник получил по 2 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда. Военный суд признал его виновным в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 159.5 УК РФ, приговорив к штрафу в 100 тысяч рублей. В отношении трех владельцев машин возбуждены отдельные уголовные дела, равно как и в отношении организатора мошеннических схем. Последний пока остается неизвестным.

Контрактник из Челябинской области осужден за неоднократное участие в операциях автостраховых мошенников. Об этом сообщили URA.RU в гарнизонном суде. «Военнослужащий трижды сыграл роль водителя-виновника ДТП. Составленные с его участием документы об авариях он представлял полиции, а затем передавал заказчикам. В результате участники афер похитили у различных страховых компаний 400 тысяч, 719 тысяч и почти 548 тысяч рублей соответственно. За каждый эпизод контрактник получил по 2 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда. Военный суд признал его виновным в трех преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 159.5 УК РФ, приговорив к штрафу в 100 тысяч рублей. В отношении трех владельцев машин возбуждены отдельные уголовные дела, равно как и в отношении организатора мошеннических схем. Последний пока остается неизвестным.