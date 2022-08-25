25 августа 2022
24 августа 2022

В Сургуте ресторан «Вкусно — и точка» откроется на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Ресторан откроется в Сургуте 27 августа Фото:

Ресторан «Вкусно — и точка» откроется 27 августа в торговый центр Сургута «СОЮЗ». Сообщение об этом опубликовано в соцсетях ТЦ.

«Уже в эту субботу, 27 августа, вас ждет долгожданное открытие нового ресторана „Вкусно и точка“», — сказано в сообщении торгового центра. Планируется, что в этот же день ресторан сети откроется и в торговом центре «Аура».

Ранее URA.RU писало, что рестораны «Вкусно — и точка» откроется в Нижневартовске 28 августа. На сайте объявлений Avito уже размещены вакансии ночных уборщиков. Работодатели из Сургута и Нижневартовска готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.

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Ресторан «Вкусно — и точка» откроется 27 августа в торговый центр Сургута «СОЮЗ». Сообщение об этом опубликовано в соцсетях ТЦ. «Уже в эту субботу, 27 августа, вас ждет долгожданное открытие нового ресторана „Вкусно и точка“», — сказано в сообщении торгового центра. Планируется, что в этот же день ресторан сети откроется и в торговом центре «Аура». Ранее URA.RU писало, что рестораны «Вкусно — и точка» откроется в Нижневартовске 28 августа. На сайте объявлений Avito уже размещены вакансии ночных уборщиков. Работодатели из Сургута и Нижневартовска готовы платить около 50 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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