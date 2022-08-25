25 августа 2022
24 августа 2022

Заболеваемость коронавирусом в ЯНАО обновила максимум за лето

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За последние сутки количество заболевших в ЯНАО увеличилось более чем на сотню Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО зафиксировали самый большой показатель по заражениям COVID-19 в сутки за все лето. Сегодня количество заболевших увеличилось более чем на сотню, сообщили на сайте «Стопкоронавирус.РФ».

«Выявлено случаев за сутки в ЯНАО — 112. Человек выздоровело за сутки — 56. Человек госпитализированно за сутки — 2», — гласит информация опубликованная на сайте. Эта цифра стала самой большой за все лето.

Ранее URA.RU сообщало, что опрештаб ЯНАО рекомендует возобновить ношение масок в общественных местах. Такую рекомендацию дали в связи с постоянно растущим числом заболевших в сутки.

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В ЯНАО зафиксировали самый большой показатель по заражениям COVID-19 в сутки за все лето. Сегодня количество заболевших увеличилось более чем на сотню, сообщили на сайте «Стопкоронавирус.РФ». «Выявлено случаев за сутки в ЯНАО — 112. Человек выздоровело за сутки — 56. Человек госпитализированно за сутки — 2», — гласит информация опубликованная на сайте. Эта цифра стала самой большой за все лето. Ранее URA.RU сообщало, что опрештаб ЯНАО рекомендует возобновить ношение масок в общественных местах. Такую рекомендацию дали в связи с постоянно растущим числом заболевших в сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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