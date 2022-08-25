На открытии Пермского марафона выступят финалисты шоу «Танцы»

В этот день в Перми стартует самый массовый марафон Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В день открытия Пермского марафона, который состоится 3 сентября, выступят финалисты шоу «Танцы» на ТНТ «DS CREW». Об этом сообщает администрация города на своем официальном сайте.

«Большой танцевальный марафон «Открой себя» пройдет на площади у Театра-Театра с 12:00 до 19:00. В нем примут участие известные коллективы — серебряные призеры Чемпионата Европы из клуба «Дуэт», многократные победители международных и российских конкурсов из ансамбля танца на колясках «Гротеск. А завершит программу выступление «DS CREW» — финалистов шоу «Танцы» на ТНТ», — сообщают в администрации.

Пермская команда «DS CREW» стала известна в 2021 году, после участия в телешоу «Новые танцы» на ТНТ. Ребята в черных обтягивающих костюмах и солнечных очках запомнились зрителям своим необычным номером под песню «Странные танцы» группы «Технология. К сожалению, команде немного не хватило до победы в финале.