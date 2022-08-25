Сотрудники курганского салона МТС без пандуса отказали инвалиду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудница МТС отказалась выйти из необорудованного пандусом салона к инвалиду, чтобы оформить ему сим-карту. Об этом URA.RU рассказал родственник инвалида.

«У меня дядька-инвалид, не ходит. Мы приехали в офис МТС (Гоголя,53), чтобы купить ему сим-карту для регистрации на Госуслугах. Сотрудница салона связи отказалась выйти к инвалиду, который был в машине, припаркованной у крыльца. Хамила, сказала: „Несите вашего инвалида на руках“. Пандуса у офиса нет. На предложение установить пандус мне ответили, что это не их обязанность. В офисе находилось трое сотрудников, а клиентов не было», — рассказал курганец.

В пресс-службе компании МТС на запрос URA.RU ответили, что компания уделяет особое внимание созданию доступной инклюзивной среды, в том числе обеспечению доступа в салоны людей с ограниченными возможностями. «Однако конструктивные особенности здания по адресу Гоголя, 53 не позволяют оборудовать салон пандусом. Поскольку в соответствии с законодательством РФ заключение договоров об оказании услуг связи, в том числе, смена владельца номера возможна только в стационарном офисе, клиенту было предложено обратиться в ближайший салон c доступной средой, расположенный на той же улице, либо получить услугу в офисе его представителю при наличии доверенности», — сообщили в компании МТС.

Ранее курганский офис МТС попадал в поле зрение полицейских из-за нарушения условий хранения персональных данных клиентов. URA.RU писало, что на мусорной площадке во дворе дома №55 на улице Гоголя нашли коробку с копиями паспортов, на которых была печать салона связи.