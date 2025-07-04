Кадыров ответил тем, кто ждет его смерти

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что недоброжелатели не дождутся его смерти, а его непоявление на совещаниях не означает проблемы со здоровьем или смерть. С таким заявлением глава республики выступил в ходе встречи с членами регионального правительства.
«По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — сказал Кадыров, видео с его речью опубликовано в официальном telegram-канале главы региона. Кадыров отметил, что все слухи о его проблемах со здоровьем — «дешевые вещи», а его непоявление на некоторых совещаниях говорит о хорошо выстроенной системе власти в республике, благодаря которой в ежедневных совещаниях нет нужды. «Достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас», — добавил Кадыров.
Слухи о якобы проблемах со здоровьем Кадырова появились больше года назад. Анонимные telegram-каналы публиковали сообщения, в которых аргументировали, что эта информация — правда. Сам Кадыров неоднократно опровергал это, в том числе публикуя видео, где он занимается спортом.
В мае 2025 года на фоне непрекращающихся слухов о здоровье Кадыров задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о своей отставке с поста главы региона. Однако после встречи с президентом заявил, что ему предстоит сделать еще много работы, и вернулся к своим обязанностям.
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