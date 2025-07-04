Жилье в Тюменской, Свердловской областях и в других регионах Урала превратилось в жилье для зумеров. Результатами исследований с URA.RU эксклюзивно поделились аналитики Villagio Estate.
«Среди зумеров, родившихся в период с 1997 по 2010 годы 55% планируют приобрести дом за городом, в то время как в категории миллениалов, родившихся в период с 1981 по 1996, об этом думает всего 52%», — сообщили URA.RU в агентстве.
При этом мужчины, задумываясь о покупке жилья за городом, чаще оценивают стоимость квадратного метра, тогда как женщины в большинстве случаев оценивают перспективы спокойной жизни и доступности инфраструктуры.
«Интересно, что больше половины жителей крупных городов УрФО рассматривают покупку загородной недвижимости именно для постоянного проживания. Еще четверть участников опроса хотели бы иметь свой участок для поездок на выходные, а 21% хотели бы переехать в собственный дом лишь после выхода на пенсию», — пояснили в беседе с URA.RU аналитики агентства.
Для 62% опрошенных подходящий формат недвижимости за городом — коттедж. Вторым по популярности вариантом оказалась квартира. А таунхаусам отдает предпочтение 17% участников опроса. Наиболее оптимальная площадь загородного жилья — от 90 до 120 квадратных метров.
Как ранее рассказало URA.RU, сфера загородной недвижимости сейчас переживает тяжелые времена. В перспективе может начаться банкротство частных застройщиков. Причину этого игроки рынка видят в необдуманном введении обязательных эскроу в ИЖС.
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