Пампушка с чесноком возглавила рейтинг челябинских товаров

26 августа 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Булка с чесноком возглавила рейтинг продаж в челябинских «Ашанах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска чаще всего в продуктовом магазине выбирают пампушку с чесноком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети «Ашан», она возглавляет рейтинги наиболее востребованных товаров. «Пампушка с чесноком стала самым покупаемым продуктом в наших челябинских магазинах. Причем ее чаще остальных заказывают с доставкой и покупают офлайн», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В ТОП-5 товаров при заказе доставки вошли бананы, сахар-песок, молоко и огурцы. При покупках офлайн — батон «Арбатский», сахар, бананы и туалетная бумага. Компания развивает сервис доставки. За семь месяцев 2022 года он вырос в 2,5 раза в сравнении с январем, а с 2020 года доля заказанных онлайн продуктов выросла с 1% до 6%. Средний чек неизменно выше при заказе продуктов с доставкой на дом. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом он вырос на 13%, составив 2455 рублей. В магазинах офлайн в «Ашане» челябинцы в среднем оставляют за раз 776 рублей (+15% к 2021 году).

Жители Челябинска чаще всего в продуктовом магазине выбирают пампушку с чесноком. Как URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети «Ашан», она возглавляет рейтинги наиболее востребованных товаров. «Пампушка с чесноком стала самым покупаемым продуктом в наших челябинских магазинах. Причем ее чаще остальных заказывают с доставкой и покупают офлайн», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В ТОП-5 товаров при заказе доставки вошли бананы, сахар-песок, молоко и огурцы. При покупках офлайн — батон «Арбатский», сахар, бананы и туалетная бумага. Компания развивает сервис доставки. За семь месяцев 2022 года он вырос в 2,5 раза в сравнении с январем, а с 2020 года доля заказанных онлайн продуктов выросла с 1% до 6%. Средний чек неизменно выше при заказе продуктов с доставкой на дом. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом он вырос на 13%, составив 2455 рублей. В магазинах офлайн в «Ашане» челябинцы в среднем оставляют за раз 776 рублей (+15% к 2021 году).