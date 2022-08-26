Пермяки требуют вернуть кондукторов в общественный транспорт

Пермяки считают, что из-за повышения цен «зайцев» станет еще больше Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Перми требуют вернуть кондукторов в автобусы и трамваи. Поднятие цен на проезд в общественном транспорте горожане объясняют тем, что из-за отсутствия кондукторов появилось много «зайцев», которые не оплачивают поездку. Свои требования они пишут в комментариях таких городских пабликов, как «Подслушано Индустриальный район — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Да пусть сразу сделают 100 руб и все проблемы убыточности транспорта решат. Когда работали кондукторы, то все было нормально, а сейчас одни зайцы что ли ездят? Возвращайте кондукторов!!!», — пишет Татьяна Плотникова.

Пермяки считают, что «зайцев» в автобусах и трамваях станет еще больше. «От поднятия цен число халявщиков меньше не станет», — комментирует Александр Ронский.

В администрации Перми опровергли информацию о поднятии цен на проезд в общественном транспорте. По словам первого вице-мэра Эдуарда Хайруллина, главной задачей властей сейчас является повышение собираемости платы за проезд.