26 августа 2022
25 августа 2022

Пермяки требуют вернуть кондукторов в общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, автобус, общественный транспорт, весна в городе
Пермяки считают, что из-за повышения цен «зайцев» станет еще больше Фото:

Жители Перми требуют вернуть кондукторов в автобусы и трамваи. Поднятие цен на проезд в общественном транспорте горожане объясняют тем, что из-за отсутствия кондукторов появилось много «зайцев», которые не оплачивают поездку. Свои требования они пишут в комментариях таких городских пабликов, как «Подслушано Индустриальный район — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Да пусть сразу сделают 100 руб и все проблемы убыточности транспорта решат. Когда работали кондукторы, то все было нормально, а сейчас одни зайцы что ли ездят? Возвращайте кондукторов!!!», — пишет Татьяна Плотникова.

Пермяки считают, что «зайцев» в автобусах и трамваях станет еще больше. «От поднятия цен число халявщиков меньше не станет», — комментирует Александр Ронский.

В администрации Перми опровергли информацию о поднятии цен на проезд в общественном транспорте. По словам первого вице-мэра Эдуарда Хайруллина, главной задачей властей сейчас является повышение собираемости платы за проезд.

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Жители Перми требуют вернуть кондукторов в автобусы и трамваи. Поднятие цен на проезд в общественном транспорте горожане объясняют тем, что из-за отсутствия кондукторов появилось много «зайцев», которые не оплачивают поездку. Свои требования они пишут в комментариях таких городских пабликов, как «Подслушано Индустриальный район — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Да пусть сразу сделают 100 руб и все проблемы убыточности транспорта решат. Когда работали кондукторы, то все было нормально, а сейчас одни зайцы что ли ездят? Возвращайте кондукторов!!!», — пишет Татьяна Плотникова. Пермяки считают, что «зайцев» в автобусах и трамваях станет еще больше. «От поднятия цен число халявщиков меньше не станет», — комментирует Александр Ронский. В администрации Перми опровергли информацию о поднятии цен на проезд в общественном транспорте. По словам первого вице-мэра Эдуарда Хайруллина, главной задачей властей сейчас является повышение собираемости платы за проезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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