Мэрия Перми ответила на слухи о повышении цены проезда

Цена поездки в транспорте Перми пока остается прежней Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Перми пока не планируется. Так URA.RU прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о соответствующем намерении в мэрии города.

«Сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте», — заявили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что каждый год считают экономически обоснованный тариф (с учетом всех затрат). Это необходимо для внутренней работы чиновников и не более того.

По словам первого вице-мэра Эдуарда Хайруллина, главной задачей властей сейчас является повышение собираемости платы за проезд. Это поможет увеличить доходную часть бюджета. С января 2022 года было выписано 5,2 тысячи штрафов на 1,5 млн рублей.

О грядущем в 2023 году повышении стоимости проезда заявила на заседании комитета по бюджету пермской гордумы 25 августа замглавы городской КСП Светлана Петерс. По ее словам, это предложение есть в бюджетных документах в качестве предложения. Стоимость проезда в Перми резко увеличилась с 10 января 2022 года. Также власти отменили бесплатные пересадки.