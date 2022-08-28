Психолог Искра объяснила, как подготовить ребенка к школе

28 августа 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Родители не должны мешать ребенку быть любознательным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для подготовки ребенка к школе после летних каникул родители должны следовать четырем моделям: биологической, психологической, социальной и духовной. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра. «Прежде всего надо вернуть режим дня, а дальше зависит от того, о каком возрасте мы говорим. Родителям можно предлагать модель биопсихосоциодуховная готовность. Биологическое, по сути, восстановить биологический ритм, потому что даже дети начальной школы на каникулах встают попозже, чем надо в школу. Подростки тем более. Они обычно в пять утра только ложатся», — сказала Наталья Искра. «Потом психологическая часть. Если у ребенка было все хорошо с одноклассниками, то он с удовольствием идет в школу, ждет этого. Если отношения напряженные, то его можно сводить на коммуникативный тренинг или хотя бы проговорить, что у него есть такие возможности, как можно в этом году сделать. Вторая часть психологического, это все, что связано с психическими процессами, то есть, внимание, память, мышление. Осталась неделя, но какие-то игры на внимательность, на вспоминание какого-то материала. Например, куда-то идете и попросить посчитать, сколько было машин», — добавила собеседница агентства. По словам психолога, родителям следует позаботиться о том, как себя ощущает ребенок, будучи школьником. «Социальная часть, это все, что касается взаимодействия с учителями, со сверстниками, но уже в другой стороне. Насколько ребенок собой доволен в позиции ученика. Надо подумать, как можно эту самооценку поднять. Может быть, это касается одежды, с чем он ходит в школу. Часто бывает такое, что ребенок не очень успешен в школе, тогда важна, чтобы у него была какая-то секция или кружок, где он успешен. Надо чтобы он социально чувствовал себя успешным», — отметила она. «Четвертое — духовное. Это такая материя, которую сложно измерить, но это настрой на школу, на обучение. Я всегда говорю, что если ребенок с толком провел каникулы, то есть, не лежал с гаджетом 24 на 7, а куда-то попутешествовал, походил по музеям, посмотрел познавательные фильмы, то эта часть должна быть в норме. Если ребенку не мешать, то его естественное стремление — узнавать новое. Наша родительская задача состоит в том, чтобы не мешать ребенку быть любознательным, любопытным, но поддерживать, предоставляя ему такую возможность», — заключила Наталья Искра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для подготовки ребенка к школе после летних каникул родители должны следовать четырем моделям: биологической, психологической, социальной и духовной. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра. «Прежде всего надо вернуть режим дня, а дальше зависит от того, о каком возрасте мы говорим. Родителям можно предлагать модель биопсихосоциодуховная готовность. Биологическое, по сути, восстановить биологический ритм, потому что даже дети начальной школы на каникулах встают попозже, чем надо в школу. Подростки тем более. Они обычно в пять утра только ложатся», — сказала Наталья Искра. «Потом психологическая часть. Если у ребенка было все хорошо с одноклассниками, то он с удовольствием идет в школу, ждет этого. Если отношения напряженные, то его можно сводить на коммуникативный тренинг или хотя бы проговорить, что у него есть такие возможности, как можно в этом году сделать. Вторая часть психологического, это все, что связано с психическими процессами, то есть, внимание, память, мышление. Осталась неделя, но какие-то игры на внимательность, на вспоминание какого-то материала. Например, куда-то идете и попросить посчитать, сколько было машин», — добавила собеседница агентства. По словам психолога, родителям следует позаботиться о том, как себя ощущает ребенок, будучи школьником. «Социальная часть, это все, что касается взаимодействия с учителями, со сверстниками, но уже в другой стороне. Насколько ребенок собой доволен в позиции ученика. Надо подумать, как можно эту самооценку поднять. Может быть, это касается одежды, с чем он ходит в школу. Часто бывает такое, что ребенок не очень успешен в школе, тогда важна, чтобы у него была какая-то секция или кружок, где он успешен. Надо чтобы он социально чувствовал себя успешным», — отметила она. «Четвертое — духовное. Это такая материя, которую сложно измерить, но это настрой на школу, на обучение. Я всегда говорю, что если ребенок с толком провел каникулы, то есть, не лежал с гаджетом 24 на 7, а куда-то попутешествовал, походил по музеям, посмотрел познавательные фильмы, то эта часть должна быть в норме. Если ребенку не мешать, то его естественное стремление — узнавать новое. Наша родительская задача состоит в том, чтобы не мешать ребенку быть любознательным, любопытным, но поддерживать, предоставляя ему такую возможность», — заключила Наталья Искра.