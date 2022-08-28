Онколог Пылев назвал скрытые признаки рака легких

Люди с 15-летним стажем курения должны регулярно проходить скрининг легких на предмет появления онкологии Фото: Екатерина Сычкова

Потеря веса, слабость, расстройство аппетита и апатия могут указывать на развитие опухоли в легких. Об этом URA.RU рассказал врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

«Есть синдромы малых признаков, которые неспецифичны для рака легких. Они часто встречаются и при других опухолях других локализаций. Это потеря веса, слабость, расстройство аппетита и апатия. Что касается специфических, то при центральной локализации опухоли это кашель с мокротой и с примесью крови, одышка, причем она может принимать сильные формы даже в покое», — Андрей Пылев.

Как объяснил собеседник агентства, также большую роль играет то, где именно образуется опухоль в легких. «Если опухоль находится в корне легкого, симптомы появляются достаточно быстро и может быть не запущенная стадия. Если опухоль находится на периферии, то она длительное время может себя вообще не проявлять и в таких ситуациях диагноз ставится на поздних стадиях, когда появляются метастазы», — уточнил он.

По словам онколога, люди, которые входят в группу риска, должны регулярно обследоваться на предмет развития рака в легких. «Скрининговать рак легкого нужно только курильщикам со стажем курения более 15 лет. Это уже достоверно подтвержденная группа риска, и такие люди должны это делать. У них должна быть компьютерная томография в качестве скрининговых программ, которая очень часто выявляет рак легкого на ранних стадиях. Если речь идет об обычном человеке, то здесь делать скрининг совершенно бессмысленно», — подчеркнул специалист.