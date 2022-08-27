Покинувшего Россию Валерия Меладзе заметили в Москве

28 августа 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Выступивший против спецоперации Меладзе был замечен в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе, который, предположительно, ранее покинул Россию, был замечен в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». «Перелетные „звезды“ потянулись домой. Вслед за [певицей Аллой] Пугачевой в Москве замечен Валерий Меладзе», — говорится в сообщении. Авторы поста прикрепляют видео с выступлением артиста. Ранее стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну в феврале. Тогда же с критикой специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выступил Валерий Меладзе, передает «Ридус». Позднее сообщалось об отъезде артиста из РФ, однако он назвал эти слухи «фейком», уточняет LIFE .

Певец Валерий Меладзе, который, предположительно, ранее покинул Россию, был замечен в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». «Перелетные „звезды“ потянулись домой. Вслед за [певицей Аллой] Пугачевой в Москве замечен Валерий Меладзе», — говорится в сообщении. Авторы поста прикрепляют видео с выступлением артиста. Ранее стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну в феврале. Тогда же с критикой специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выступил Валерий Меладзе, передает «Ридус». Позднее сообщалось об отъезде артиста из РФ, однако он назвал эти слухи «фейком», уточняет LIFE.