27 августа 2022

Покинувшего Россию Валерия Меладзе заметили в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
Выступивший против спецоперации Меладзе был замечен в Москве Фото:

Певец Валерий Меладзе, который, предположительно, ранее покинул Россию, был замечен в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Перелетные „звезды“ потянулись домой. Вслед за [певицей Аллой] Пугачевой в Москве замечен Валерий Меладзе», — говорится в сообщении. Авторы поста прикрепляют видео с выступлением артиста.

Ранее стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну в феврале. Тогда же с критикой специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выступил Валерий Меладзе, передает «Ридус». Позднее сообщалось об отъезде артиста из РФ, однако он назвал эти слухи «фейком», уточняет LIFE.

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Певец Валерий Меладзе, который, предположительно, ранее покинул Россию, был замечен в Москве. Об этом сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». «Перелетные „звезды“ потянулись домой. Вслед за [певицей Аллой] Пугачевой в Москве замечен Валерий Меладзе», — говорится в сообщении. Авторы поста прикрепляют видео с выступлением артиста. Ранее стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну в феврале. Тогда же с критикой специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выступил Валерий Меладзе, передает «Ридус». Позднее сообщалось об отъезде артиста из РФ, однако он назвал эти слухи «фейком», уточняет LIFE.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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