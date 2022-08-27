Певица Алла Пугачева вернулась в Москву. Видео

27 августа 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Видео с вернувшейся в Россию Пугачевой опубликовал дизайнер Гуляев Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев. «Аллуся, как же тебя не хватало!» — прокомментировал видео встречи звезды Гуляев. Ролик опубликован на личной странице дизайнера в соцсетях. «Я уже давно. Просто не могла никак собраться», — прокомментировала свое появление певица. Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу.

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев. «Аллуся, как же тебя не хватало!» — прокомментировал видео встречи звезды Гуляев. Ролик опубликован на личной странице дизайнера в соцсетях. «Я уже давно. Просто не могла никак собраться», — прокомментировала свое появление певица. Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу.