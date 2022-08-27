Певица Алла Пугачева вернулась в Москву. Видео

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Видео с вернувшейся в Россию Пугачевой опубликовал дизайнер Гуляев Фото:

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев.

«Аллуся, как же тебя не хватало!» — прокомментировал видео встречи звезды Гуляев. Ролик опубликован на личной странице дизайнера в соцсетях.

«Я уже давно. Просто не могла никак собраться», — прокомментировала свое появление певица.

Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу.

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Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев. «Аллуся, как же тебя не хватало!» — прокомментировал видео встречи звезды Гуляев. Ролик опубликован на личной странице дизайнера в соцсетях. «Я уже давно. Просто не могла никак собраться», — прокомментировала свое появление певица. Российская певица Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну поле начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. Позже артистка намекнула, что собирается вернуться в Россию к 1 сентября, чтобы дети смогли вовремя пойти в школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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