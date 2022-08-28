Spiegel назвал еще одну причину зависимости Запада от России

Россия контролирует почти 50 процентов рынка мировой атомной энергетики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Контроль Россией почти 50 процентов рынка атомной энергетики вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Об этом пишет Бенджамин Биддер, член деловой редакции Spiegel Online.

«За последние два десятилетия Кремль потратил более 90 миллиардов долларов на поддержку своей атомной энергетики за рубежом. Последствия этой политики в настоящее время вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Цены на ископаемое топливо растут и растут — это делает атомную энергетику надежной альтернативой. Но впечатление обманчивое: Россия контролирует почти 50 процентов рынка», — сообщает Биддер.

Бенджамин Биддер также добавил, что контроль России над внушительной части рынка атомной энергетики пока не привел к каким-либо искажениям на рынках электроэнергии только потому, что Запад освободил от санкций поставки для АЭС, а сама Москва пока не ограничила свои поставки. Теперь правительства Европы и США сталкиваются с проблемой, как отказаться от российского ядерного топлива, не провоцируя резких российских контрмер.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом в связи с введением санкций против России. Ограничения в отношении РФ последовали за началом вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.