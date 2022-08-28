Spiegel назвал еще одну причину зависимости Запада от России

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, рабочие
Россия контролирует почти 50 процентов рынка мировой атомной энергетики Фото:
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Газовый кризис в Европе

Контроль Россией почти 50 процентов рынка атомной энергетики вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Об этом пишет Бенджамин Биддер, член деловой редакции Spiegel Online.

«За последние два десятилетия Кремль потратил более 90 миллиардов долларов на поддержку своей атомной энергетики за рубежом. Последствия этой политики в настоящее время вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Цены на ископаемое топливо растут и растут — это делает атомную энергетику надежной альтернативой. Но впечатление обманчивое: Россия контролирует почти 50 процентов рынка», — сообщает Биддер.

Бенджамин Биддер также добавил, что контроль России над внушительной части рынка атомной энергетики пока не привел к каким-либо искажениям на рынках электроэнергии только потому, что Запад освободил от санкций поставки для АЭС, а сама Москва пока не ограничила свои поставки. Теперь правительства Европы и США сталкиваются с проблемой, как отказаться от российского ядерного топлива, не провоцируя резких российских контрмер.

Западные страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом в связи с введением санкций против России. Ограничения в отношении РФ последовали за началом вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Контроль Россией почти 50 процентов рынка атомной энергетики вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Об этом пишет Бенджамин Биддер, член деловой редакции Spiegel Online. «За последние два десятилетия Кремль потратил более 90 миллиардов долларов на поддержку своей атомной энергетики за рубежом. Последствия этой политики в настоящее время вызывают головную боль у экспертов и политиков в Северной Америке и ЕС. Цены на ископаемое топливо растут и растут — это делает атомную энергетику надежной альтернативой. Но впечатление обманчивое: Россия контролирует почти 50 процентов рынка», — сообщает Биддер. Бенджамин Биддер также добавил, что контроль России над внушительной части рынка атомной энергетики пока не привел к каким-либо искажениям на рынках электроэнергии только потому, что Запад освободил от санкций поставки для АЭС, а сама Москва пока не ограничила свои поставки. Теперь правительства Европы и США сталкиваются с проблемой, как отказаться от российского ядерного топлива, не провоцируя резких российских контрмер. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом в связи с введением санкций против России. Ограничения в отношении РФ последовали за началом вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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