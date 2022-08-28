Канал РЕН ТВ разоблачил фейк об убийстве Натальи Вовк

28 августа 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Наталью Вовк подозревают в убийстве Дарьи Дугиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, однако статья оказалась фейком. Российский канал РЕН ТВ нашел доказательства этого. «Ночью Вовк нашли мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями, утверждает Exxpress. Опубликованная в качестве „доказательства“ убийства Вовк фотография фигурировала в июле 2020 года в российских СМИ. В частности, РЕН ТВ публиковал эксклюзивные материалы о жестоком убийстве невесты женихом незадолго до свадьбы», — отмечает РЕН ТВ. Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа во время взрыва автомобиля. Взрывное устройство, по версии ФСБ России, было заложено под водительское сиденье. По мнению ведомства, его организовали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ФСБ назвало гражданку Украины Наталью Вовк.

Австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, однако статья оказалась фейком. Российский канал РЕН ТВ нашел доказательства этого. «Ночью Вовк нашли мертвой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями, утверждает Exxpress. Опубликованная в качестве „доказательства“ убийства Вовк фотография фигурировала в июле 2020 года в российских СМИ. В частности, РЕН ТВ публиковал эксклюзивные материалы о жестоком убийстве невесты женихом незадолго до свадьбы», — отмечает РЕН ТВ. Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа во время взрыва автомобиля. Взрывное устройство, по версии ФСБ России, было заложено под водительское сиденье. По мнению ведомства, его организовали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ФСБ назвало гражданку Украины Наталью Вовк.