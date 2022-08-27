В городе Куртамыше Курганской области продолжаются работы по благоустройству парка «Пчелкина горка». Благоустройство выполнено уже наполовину, сообщает telegram-канал «Вести-Зауралье».
«Общественная территория разделена на зоны. В верхней части парка будет кафе, смотровая площадка, в нижней — велодорожки, памп-трек», — говорится в сообщении. На проект выделили 53 миллиона рублей.
Также в парке будут электроподъемники. На данный момент рабочие укладывают тротуарную плитку и устанавливают опоры освещения.
Ранее стало известно, кто занимается строительством «Пчелкиной горки». Аукцион выиграли представители московской компании «Билдинг Технолоджис».
Работы над парком «Пчелкина горка» выполнены наполовину
Вести-Зауралье
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В городе Куртамыше Курганской области продолжаются работы по благоустройству парка «Пчелкина горка». Благоустройство выполнено уже наполовину, сообщает telegram-канал «Вести-Зауралье». «Общественная территория разделена на зоны. В верхней части парка будет кафе, смотровая площадка, в нижней — велодорожки, памп-трек», — говорится в сообщении. На проект выделили 53 миллиона рублей. Также в парке будут электроподъемники. На данный момент рабочие укладывают тротуарную плитку и устанавливают опоры освещения. Ранее стало известно, кто занимается строительством «Пчелкиной горки». Аукцион выиграли представители московской компании «Билдинг Технолоджис».