Семью из Магнитогорска оставили на канатной дороге во время ливня

28 августа 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Женщине с ребенком пришлось пережидать непогоду в кабине подъемника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники горнолыжного центра «Абзаково» (Башкирия) оставили мать с ребенком из Магнитогорска (Челябинская область) на канатной дороге во время сильного ливня. Семья приехала покататься и погулять на вершине, но в результате промокла насквозь. «Где-то на середине подъема послышался гром, но мы думали, если ливанет, то сможем укрыться в кафе на верху. Когда мы подъезжали к вершине, то нам даже сойти не позволили, отправили обратно (работники повыгоняли всех, кто гулял наверху, а тех, кто поднимался, разворачивали обратно, у них, видите ли, штормовое предупреждение пришло). В итоге мы повисли на канатке и попали в самый пик ливня с градом с горох, так еще и ход канатки замедлили», — написала жительница Магнитогорска в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что в результате ливня она вместе с ребенком промокли насквозь, после чего им в таком виде пришлось добираться обратно до города. В комментариях к посту горожане рассказали, что тоже попадали в аналогичную ситуацию, когда канатную дорогу останавливали во время грозы, а людям приходилось ждать под ливнем. В ГЛЦ «Абзаково» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сотрудники горнолыжного центра «Абзаково» (Башкирия) оставили мать с ребенком из Магнитогорска (Челябинская область) на канатной дороге во время сильного ливня. Семья приехала покататься и погулять на вершине, но в результате промокла насквозь. «Где-то на середине подъема послышался гром, но мы думали, если ливанет, то сможем укрыться в кафе на верху. Когда мы подъезжали к вершине, то нам даже сойти не позволили, отправили обратно (работники повыгоняли всех, кто гулял наверху, а тех, кто поднимался, разворачивали обратно, у них, видите ли, штормовое предупреждение пришло). В итоге мы повисли на канатке и попали в самый пик ливня с градом с горох, так еще и ход канатки замедлили», — написала жительница Магнитогорска в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что в результате ливня она вместе с ребенком промокли насквозь, после чего им в таком виде пришлось добираться обратно до города. В комментариях к посту горожане рассказали, что тоже попадали в аналогичную ситуацию, когда канатную дорогу останавливали во время грозы, а людям приходилось ждать под ливнем. В ГЛЦ «Абзаково» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.