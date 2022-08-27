27 августа 2022
26 августа 2022

Семью из Магнитогорска оставили на канатной дороге во время ливня

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев - Новая высота на горе Белая. Нижний Тагил, гора белая, природа урала, канатная дорога
Женщине с ребенком пришлось пережидать непогоду в кабине подъемника Фото:

Сотрудники горнолыжного центра «Абзаково» (Башкирия) оставили мать с ребенком из Магнитогорска (Челябинская область) на канатной дороге во время сильного ливня. Семья приехала покататься и погулять на вершине, но в результате промокла насквозь.

«Где-то на середине подъема послышался гром, но мы думали, если ливанет, то сможем укрыться в кафе на верху. Когда мы подъезжали к вершине, то нам даже сойти не позволили, отправили обратно (работники повыгоняли всех, кто гулял наверху, а тех, кто поднимался, разворачивали обратно, у них, видите ли, штормовое предупреждение пришло). В итоге мы повисли на канатке и попали в самый пик ливня с градом с горох, так еще и ход канатки замедлили», — написала жительница Магнитогорска в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что в результате ливня она вместе с ребенком промокли насквозь, после чего им в таком виде пришлось добираться обратно до города. В комментариях к посту горожане рассказали, что тоже попадали в аналогичную ситуацию, когда канатную дорогу останавливали во время грозы, а людям приходилось ждать под ливнем. В ГЛЦ «Абзаково» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Сотрудники горнолыжного центра «Абзаково» (Башкирия) оставили мать с ребенком из Магнитогорска (Челябинская область) на канатной дороге во время сильного ливня. Семья приехала покататься и погулять на вершине, но в результате промокла насквозь. «Где-то на середине подъема послышался гром, но мы думали, если ливанет, то сможем укрыться в кафе на верху. Когда мы подъезжали к вершине, то нам даже сойти не позволили, отправили обратно (работники повыгоняли всех, кто гулял наверху, а тех, кто поднимался, разворачивали обратно, у них, видите ли, штормовое предупреждение пришло). В итоге мы повисли на канатке и попали в самый пик ливня с градом с горох, так еще и ход канатки замедлили», — написала жительница Магнитогорска в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что в результате ливня она вместе с ребенком промокли насквозь, после чего им в таком виде пришлось добираться обратно до города. В комментариях к посту горожане рассказали, что тоже попадали в аналогичную ситуацию, когда канатную дорогу останавливали во время грозы, а людям приходилось ждать под ливнем. В ГЛЦ «Абзаково» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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