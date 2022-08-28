28 августа 2022
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Устроившего в квартире мусорку жителя ХМАО выселили

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, мусор, хлам
Соседи жаловались на неприятные запахи и мусор в квартире Фото:

Жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная из-за долгов и мусора. Мужчина занимал площадь на условиях коммерческого найма, сообщил в своем telegram-канале глава города Иван Ямашев.

«Постоянные жалобы от соседей на асоциальный образ жизни, разведение грязи и зловоние от мусора в квартире, долги за коммунальные услуги — это дало право администрации города принять должные меры. После предупреждения, направленного в адрес гражданина об устранении нарушений и приведения квартиры в надлежащее состояние (однако мужчина проигнорировал данные требования), обратились в суд», — сообщил глава.

Решение Няганского городского суда исполнили — мужчине предоставили комнату меньшей площади в микрорайоне Энергетиков. Квартиру очистят от мусора и отремонтируют.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию.

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Жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная из-за долгов и мусора. Мужчина занимал площадь на условиях коммерческого найма, сообщил в своем telegram-канале глава города Иван Ямашев. «Постоянные жалобы от соседей на асоциальный образ жизни, разведение грязи и зловоние от мусора в квартире, долги за коммунальные услуги — это дало право администрации города принять должные меры. После предупреждения, направленного в адрес гражданина об устранении нарушений и приведения квартиры в надлежащее состояние (однако мужчина проигнорировал данные требования), обратились в суд», — сообщил глава. Решение Няганского городского суда исполнили — мужчине предоставили комнату меньшей площади в микрорайоне Энергетиков. Квартиру очистят от мусора и отремонтируют. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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