Устроившего в квартире мусорку жителя ХМАО выселили

Жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная из-за долгов и мусора. Мужчина занимал площадь на условиях коммерческого найма, сообщил в своем telegram-канале глава города Иван Ямашев.
«Постоянные жалобы от соседей на асоциальный образ жизни, разведение грязи и зловоние от мусора в квартире, долги за коммунальные услуги — это дало право администрации города принять должные меры. После предупреждения, направленного в адрес гражданина об устранении нарушений и приведения квартиры в надлежащее состояние (однако мужчина проигнорировал данные требования), обратились в суд», — сообщил глава.
Решение Няганского городского суда исполнили — мужчине предоставили комнату меньшей площади в микрорайоне Энергетиков. Квартиру очистят от мусора и отремонтируют.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию.
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