В Нижневартовске разворовывают дома, в которых еще живут люди

03 июня 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Из зданий стали пропадать окна, двери и батареи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Администрация города обратилась в УМВД России по Нижневартовску с просьбой взять под контроль ситуацию с демонтажем квартир в расселяемых домах по улице Мусы Джалиля. В администрацию города поступило несколько обращений от жителей данных домов, которые на данный момент еще не переехали, с информацией о том, что из уже расселенных квартир неизвестные лица выносят батареи отопления, окна, двери», — прокомментировали в мэрии корреспонденту агентства. Жилые здания в квартале Прибрежный-3 на улице Мусы Джалиля признаны аварийными, но в департаменте ЖКХ Нижневартовска утверждают, что рабочих для разбора зданий не отправляли. В домах № 2-Б, 2-Е и 2-Ж жили 48 семей, из которых 32 уже получили ключи от новых квартир. При этом жильцы, которые еще никуда не переехали, говорят, что дома разбирают их бывшие соседи. «Вот я живу на втором этаже, а через стенку у меня „муниципальщик“ (жилье принадлежащее муниципалитету — прим. URA.RU). Он переехал, продал окна пластиковые, продал двери. Вот приехать должен человек забрать. Квартира — заходи, что хочешь делай», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовске неизвестные снесли три дома. Злоумышленники оставили на месте огромные кучи мусора. Бригаду анонимных разрушителей также искала полиция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Администрация города обратилась в УМВД России по Нижневартовску с просьбой взять под контроль ситуацию с демонтажем квартир в расселяемых домах по улице Мусы Джалиля. В администрацию города поступило несколько обращений от жителей данных домов, которые на данный момент еще не переехали, с информацией о том, что из уже расселенных квартир неизвестные лица выносят батареи отопления, окна, двери», — прокомментировали в мэрии корреспонденту агентства. Жилые здания в квартале Прибрежный-3 на улице Мусы Джалиля признаны аварийными, но в департаменте ЖКХ Нижневартовска утверждают, что рабочих для разбора зданий не отправляли. В домах № 2-Б, 2-Е и 2-Ж жили 48 семей, из которых 32 уже получили ключи от новых квартир. При этом жильцы, которые еще никуда не переехали, говорят, что дома разбирают их бывшие соседи. «Вот я живу на втором этаже, а через стенку у меня „муниципальщик“ (жилье принадлежащее муниципалитету — прим. URA.RU). Он переехал, продал окна пластиковые, продал двери. Вот приехать должен человек забрать. Квартира — заходи, что хочешь делай», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовске неизвестные снесли три дома. Злоумышленники оставили на месте огромные кучи мусора. Бригаду анонимных разрушителей также искала полиция.