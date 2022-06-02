В Нижневартовске разворовывают дома, в которых еще живут люди

В Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«Администрация города обратилась в УМВД России по Нижневартовску с просьбой взять под контроль ситуацию с демонтажем квартир в расселяемых домах по улице Мусы Джалиля. В администрацию города поступило несколько обращений от жителей данных домов, которые на данный момент еще не переехали, с информацией о том, что из уже расселенных квартир неизвестные лица выносят батареи отопления, окна, двери», — прокомментировали в мэрии корреспонденту агентства.
Жилые здания в квартале Прибрежный-3 на улице Мусы Джалиля признаны аварийными, но в департаменте ЖКХ Нижневартовска утверждают, что рабочих для разбора зданий не отправляли. В домах № 2-Б, 2-Е и 2-Ж жили 48 семей, из которых 32 уже получили ключи от новых квартир. При этом жильцы, которые еще никуда не переехали, говорят, что дома разбирают их бывшие соседи. «Вот я живу на втором этаже, а через стенку у меня „муниципальщик“ (жилье принадлежащее муниципалитету — прим. URA.RU). Он переехал, продал окна пластиковые, продал двери. Вот приехать должен человек забрать. Квартира — заходи, что хочешь делай», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева.
Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовске неизвестные снесли три дома. Злоумышленники оставили на месте огромные кучи мусора. Бригаду анонимных разрушителей также искала полиция.
В Нижневартовске в аварийных домах по улице Мусы Джалиля, из которых еще не съехали все жильцы, начали пропадать окна, двери и батареи. Мэрия обратилась в полицию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Администрация города обратилась в УМВД России по Нижневартовску с просьбой взять под контроль ситуацию с демонтажем квартир в расселяемых домах по улице Мусы Джалиля. В администрацию города поступило несколько обращений от жителей данных домов, которые на данный момент еще не переехали, с информацией о том, что из уже расселенных квартир неизвестные лица выносят батареи отопления, окна, двери», — прокомментировали в мэрии корреспонденту агентства. Жилые здания в квартале Прибрежный-3 на улице Мусы Джалиля признаны аварийными, но в департаменте ЖКХ Нижневартовска утверждают, что рабочих для разбора зданий не отправляли. В домах № 2-Б, 2-Е и 2-Ж жили 48 семей, из которых 32 уже получили ключи от новых квартир. При этом жильцы, которые еще никуда не переехали, говорят, что дома разбирают их бывшие соседи. «Вот я живу на втором этаже, а через стенку у меня „муниципальщик“ (жилье принадлежащее муниципалитету — прим. URA.RU). Он переехал, продал окна пластиковые, продал двери. Вот приехать должен человек забрать. Квартира — заходи, что хочешь делай», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома №2-Ж по улице Мусы Джалиля Вера Авдеева. Ранее URA.RU рассказывало, что Нижневартовске неизвестные снесли три дома. Злоумышленники оставили на месте огромные кучи мусора. Бригаду анонимных разрушителей также искала полиция.