ЛДПР разработала проект о пересчете пенсий работающим пенсионерам

29 августа 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

В ЛДПР предложили ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Партия ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Текст законопроекта разместил в Telegram замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Наши пенсионеры в большинстве пока не путешествуют круглый год по теплым морям. Находят другие варианты, тратят свою пенсию на детей или внуков. Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП. Кто бы спорил. Но им тоже ответ государства нужен. И перерасчет пенсии справедливый, и индексация полноценная. Люди ждут который год. Работают, не жалуются, но ждут», — прокомментировал Нилов законопроект ЛДПР. Так, перерасчет предусмотрен с 1 января 2023 года, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместе 3), который применяется при назначении страховой пенсии. Кроме того, законопроектом предлагается возобновить с начала 2023 года индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В начале августа для самозанятых и работающих пенсионеров произошел перерасчет пенсий. Увеличили пенсию тем, кто работал в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.

Партия ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Текст законопроекта разместил в Telegram замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Наши пенсионеры в большинстве пока не путешествуют круглый год по теплым морям. Находят другие варианты, тратят свою пенсию на детей или внуков. Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП. Кто бы спорил. Но им тоже ответ государства нужен. И перерасчет пенсии справедливый, и индексация полноценная. Люди ждут который год. Работают, не жалуются, но ждут», — прокомментировал Нилов законопроект ЛДПР. Так, перерасчет предусмотрен с 1 января 2023 года, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместе 3), который применяется при назначении страховой пенсии. Кроме того, законопроектом предлагается возобновить с начала 2023 года индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В начале августа для самозанятых и работающих пенсионеров произошел перерасчет пенсий. Увеличили пенсию тем, кто работал в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.