Работающие пенсионеры с 1 августа получат повышенные выплаты

31 июля 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

Повышенную выплату получат работающие пенсионеры, а также самозанятые и ИП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для самозанятых и работающих пенсионеров в августе произойдет перерасчет пенсий. Об этом напомнило отделение ПФР по Москве и Московской области. Право на перерасчет получат те пенсионеры, кто работал в 2021 году. «На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа 2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров», — цитирует заявление ПФР по Москве и Московской области агентство «Прайм». Размер прибавки зависит от заработной платы пенсионера в 2021 году, а именно от суммы уплаченных им или работодателем страховых взносов. Соответственно, получить перерасчет могут не только наемные работники, но и самозанятые и ИП. Также при расчете прибавки ПФР учитывает пенсионные коэффициенты (ИПК). Максимум можно увеличить пенсию на три ИПК — в 2022 году его стоимость составляет 118,10 рубля. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была остановлена в 2016 году. Пенсионерам, которые прекратили работать, прибавка будет выплачена после того, как сведения о нем будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Проиндексированная пенсия будет выплачиваться с 1-го числа месяца, который следует за месяцем прекращения трудовой деятельности. Тогда же пенсионеру будет перечислена доплата. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В том числе прибавку получат люди, которые в июле достигли возраста 80 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для самозанятых и работающих пенсионеров в августе произойдет перерасчет пенсий. Об этом напомнило отделение ПФР по Москве и Московской области. Право на перерасчет получат те пенсионеры, кто работал в 2021 году. «На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа 2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров», — цитирует заявление ПФР по Москве и Московской области агентство «Прайм». Размер прибавки зависит от заработной платы пенсионера в 2021 году, а именно от суммы уплаченных им или работодателем страховых взносов. Соответственно, получить перерасчет могут не только наемные работники, но и самозанятые и ИП. Также при расчете прибавки ПФР учитывает пенсионные коэффициенты (ИПК). Максимум можно увеличить пенсию на три ИПК — в 2022 году его стоимость составляет 118,10 рубля. Индексация пенсий для работающих пенсионеров была остановлена в 2016 году. Пенсионерам, которые прекратили работать, прибавка будет выплачена после того, как сведения о нем будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Проиндексированная пенсия будет выплачиваться с 1-го числа месяца, который следует за месяцем прекращения трудовой деятельности. Тогда же пенсионеру будет перечислена доплата. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. В том числе прибавку получат люди, которые в июле достигли возраста 80 лет.