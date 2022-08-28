В Новом Уренгое продается двухуровневая квартира за 18 миллионов. Фото

29 августа 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Площадь двухуровневой квартиры — 148 квадратных метров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная двухуровневая квартира стоимостью 18 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь квартиры составляет 148 квадратных метров. «Продается четырехкомнатная квартира, расположенная на седьмом и восьмом этажах. Кухня 15 квадратных метров, два балкона, два санузла, две гардеробные, лестница между этажами. Дом расположен в очень хорошем районе. Стоимость — 18 700 000 рублей», — указано в объявлении. Дом, в котором находится квартира, построен в 2008 году. Продавец также отметил, что готов торговаться с реальным покупателем. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на квартиры в деревянных домах Салехарда (ЯНАО) значительно выросли. Трехкомнатные квартиры в «деревяшках» продают по 10 миллионов рублей. avito.ru avito.ru avito.ru

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная двухуровневая квартира стоимостью 18 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь квартиры составляет 148 квадратных метров. «Продается четырехкомнатная квартира, расположенная на седьмом и восьмом этажах. Кухня 15 квадратных метров, два балкона, два санузла, две гардеробные, лестница между этажами. Дом расположен в очень хорошем районе. Стоимость — 18 700 000 рублей», — указано в объявлении. Дом, в котором находится квартира, построен в 2008 году. Продавец также отметил, что готов торговаться с реальным покупателем. Ранее URA.RU рассказывало, что цены на квартиры в деревянных домах Салехарда (ЯНАО) значительно выросли. Трехкомнатные квартиры в «деревяшках» продают по 10 миллионов рублей.