01 февраля 2022
31 января 2022

В ЯНАО резко подскочили цены на квартиры в «деревяшках»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом
Квартиры в деревяшках продают за 10 миллионов рублей Фото:

Цены на квартиры в деревянных домах Салехарда (ЯНАО) значительно выросли. Трехкомнатные квартиры в «деревяшках» продают по 10 миллионов рублей, сообщают жители в соцсети «ВКонтакте».

«Думаю на днях созвонится и съездить посмотреть на этих сказочных. Что скажите?», — написал анонимный подписчик группы «Подслушано в Салехарде», опубликовав скрин продающихся на Avito квартир.

Трехкомнатные квартиры в двухэтажных деревянных домах продают от девяти миллионов. Данные дома, построенные в 1981 и 1984 годах, находятся на улице Василия Подшибякина, 32 и 44.

Жители возмутились ценам на жилье. «Обе квартиры — деревяшки, на первой так еще в ремонт вложиться на два-три млн совсем сума сошли», — ответила на пост Марина Абросимова. «А потом эти деревяшки признаются аварийными и дадут этим людям компенсацию, дай бог чтоб потом на однушку хватило», — добавила Елена Касьянова.

В центральном агентстве недвижимости Салехарда подтвердили, что цены на жилье выросли. «В том году трехкомнатную квартиру в деревянном доме можно было купить за четыре миллиона. Сейчас цены „отрываются“ от шести миллионов рублей», — ответили URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Салехарде взлетели цены на недвижимость. Стоимость на жилье в среднем увеличилась на 10%.

Цены на квартиры в «деревяшках»
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Цены на квартиры в деревянных домах Салехарда (ЯНАО) значительно выросли. Трехкомнатные квартиры в «деревяшках» продают по 10 миллионов рублей, сообщают жители в соцсети «ВКонтакте». «Думаю на днях созвонится и съездить посмотреть на этих сказочных. Что скажите?», — написал анонимный подписчик группы «Подслушано в Салехарде», опубликовав скрин продающихся на Avito квартир. Трехкомнатные квартиры в двухэтажных деревянных домах продают от девяти миллионов. Данные дома, построенные в 1981 и 1984 годах, находятся на улице Василия Подшибякина, 32 и 44. Жители возмутились ценам на жилье. «Обе квартиры — деревяшки, на первой так еще в ремонт вложиться на два-три млн совсем сума сошли», — ответила на пост Марина Абросимова. «А потом эти деревяшки признаются аварийными и дадут этим людям компенсацию, дай бог чтоб потом на однушку хватило», — добавила Елена Касьянова. В центральном агентстве недвижимости Салехарда подтвердили, что цены на жилье выросли. «В том году трехкомнатную квартиру в деревянном доме можно было купить за четыре миллиона. Сейчас цены „отрываются“ от шести миллионов рублей», — ответили URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Салехарде взлетели цены на недвижимость. Стоимость на жилье в среднем увеличилась на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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