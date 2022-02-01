В ЯНАО резко подскочили цены на квартиры в «деревяшках»

Квартиры в деревяшках продают за 10 миллионов рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Цены на квартиры в деревянных домах Салехарда (ЯНАО) значительно выросли. Трехкомнатные квартиры в «деревяшках» продают по 10 миллионов рублей, сообщают жители в соцсети «ВКонтакте».

«Думаю на днях созвонится и съездить посмотреть на этих сказочных. Что скажите?», — написал анонимный подписчик группы «Подслушано в Салехарде», опубликовав скрин продающихся на Avito квартир.

Трехкомнатные квартиры в двухэтажных деревянных домах продают от девяти миллионов. Данные дома, построенные в 1981 и 1984 годах, находятся на улице Василия Подшибякина, 32 и 44.

Жители возмутились ценам на жилье. «Обе квартиры — деревяшки, на первой так еще в ремонт вложиться на два-три млн совсем сума сошли», — ответила на пост Марина Абросимова. «А потом эти деревяшки признаются аварийными и дадут этим людям компенсацию, дай бог чтоб потом на однушку хватило», — добавила Елена Касьянова.

В центральном агентстве недвижимости Салехарда подтвердили, что цены на жилье выросли. «В том году трехкомнатную квартиру в деревянном доме можно было купить за четыре миллиона. Сейчас цены „отрываются“ от шести миллионов рублей», — ответили URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Салехарде взлетели цены на недвижимость. Стоимость на жилье в среднем увеличилась на 10%.

Цены на квартиры в «деревяшках» «Подслушано» в Салехарде

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