28 августа 2022
27 августа 2022

Двухлетний малыш получил ожоги из-за растопки печи в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, медик, медицинская маска
Ребенок попал в больницу Фото:

В Копейске (Челябинская область) двухлетний ребенок получил травмы во время растопки печи взрослыми. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В одном из СНТ на территории Копейска в садовом доме ребенок получил ожоги из-за попадания искр на одежду при растопке взрослыми печи в бане. Семья характеризуется положительно», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU, мальчик получил ожог 30% тела. Он находится в детской областной больнице. Сотрудники полиции продолжают проверку по данному факту.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Копейске (Челябинская область) двухлетний ребенок получил травмы во время растопки печи взрослыми. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В одном из СНТ на территории Копейска в садовом доме ребенок получил ожоги из-за попадания искр на одежду при растопке взрослыми печи в бане. Семья характеризуется положительно», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU, мальчик получил ожог 30% тела. Он находится в детской областной больнице. Сотрудники полиции продолжают проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...