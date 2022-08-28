Двухлетний малыш получил ожоги из-за растопки печи в Копейске

Ребенок попал в больницу
В Копейске (Челябинская область) двухлетний ребенок получил травмы во время растопки печи взрослыми. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«В одном из СНТ на территории Копейска в садовом доме ребенок получил ожоги из-за попадания искр на одежду при растопке взрослыми печи в бане. Семья характеризуется положительно», — рассказали в пресс-службе.
По данным URA.RU, мальчик получил ожог 30% тела. Он находится в детской областной больнице. Сотрудники полиции продолжают проверку по данному факту.
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