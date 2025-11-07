Теплая, но пасмурная погода установится в Челябинске в выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в конце недели с 7 по 9 ноября установится плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до семи градусов тепла. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«В пятницу, 7 ноября, температура воздуха составит до шести градусов тепла. На следующий день потеплеет до семи градусов. К воскресенью столбик термометра начнет опускаться, достигнув отметки в минус один градус к ночи понедельника», — говорится в прогнозе метеорологов.

В эти дни возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Они усилятся к воскресенью. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

Продолжение после рекламы

Ранее челябинцам пообещали, что 7 ноября на регион обрушится мокрый снег. На западе области он будет особенно сильным.