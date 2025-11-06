30 лет вместе: как бизнес-развод не спас челябинских олигархов

Три десятка лет Александр Аристов казался незыблемой фигурой в политике и экономике Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно пять лет назад в Челябинской области состоялось событие, которое привлекало внимание не только предпринимательских кругов, но и практически всех жителей региона. Известный со времен перестройки любому челябинцу бизнес-тандем Александра Аристова и Юрия Антипова распался. Компании всероссийского уровня — ЧЭМК и «Ариант» — сохранились и продолжили работу, но уже не под совместным управлением. Подробности резонансного бизнес-развода — в материале URA.RU.

Из киоска в Forbes

Александр Аристов и Юрий Антипов были двумя столпами становления российского бизнеса — начавшие и выжившие в перестройку два столпа перестроечного предпринимательства, постепенно переходящего уже в полноценный бизнес эпохи капитализма. Аристов родился в 1949 году в Пласте в рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, уйдя в вечернюю школу. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром.

Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное по сути предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!»

Продолжение после рекламы

В 1988 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу 2000-х «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами. А уж широким массам он был известен куда больше, чем металлургическая составляющая бизнеса — Группа «ЧЭМК», начавшаяся с приватизации собственно Челябинского электрометаллургического комбината и постепенно «обраставшая» другими предприятиями — вплоть до морского порта.

Эпоха совместного расцвета

В начале нулевых «Ариант» приобрел еще один завод ферросплавов, одновременно вкладываясь в пищевую промышленность и сельское хозяйство. Свинокомплекс «Ариант» стал брендом Челябинской области — сеть одноименных магазинов заработала в других регионах РФ. Менее известно челябинцам, что к 2016 году «Ариант» стал крупнейшим собственником виноградников в России, обновляя угодья и переходя к выпуску все более качественных вин.

В 2012 году появилась Урало-Сибирская металлургическая компания. УСМК включала АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Сарановская шахта Рудная», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», «Катав-Ивановский литейно-механический завод и ООО „Агрофирма Ариант“. Также в нее входили горнодобывающие предприятия, обеспечивающие производство ферросплавов сырьем, а также портовый терминал во Владивостоке. Он обеспечивал поставки продукции на экспорт. Сюда же входили винодельческие, сельскохозяйственные компании, а также центр пищевой индустрии „Ариант“, имеющий собственную торговую сеть.

Черная кошка пробежала…

Аристов и Антипов — нет, правильнее Аристовы, Кретовы (дочь Аристова вышла замуж за влившегося в семейное дело Александра Кретова) и Антиповы — долгое время казались эталоном бизнес-сотрудничества, в отличие от многих возникавших и распадавшихся союзов. Начавшие с торговли колбасой в ларьках кооператоры, выросшие в олигархов из Forbes, даже продолжали дружить семьями.

И вдруг к изумлению многих к 2020 году эта идиллия дала трещину. «Возможно, они просто устали друг от друга. Разные взгляды на менеджмент. Почти не общаются друг с другом», — предположил источник URA.RU в ответ на вопрос о причинах бизнес-развода деловых партнеров, чье сотрудничество длилось почти 30 лет. Даже сейчас более достоверной информации о причинах разлада по-прежнему нет.

Продолжение после рекламы

Процесс расставания 71-летнего Аристова и 66-летнего Антипова оказался напряженным. Даже с учетом того, что олигархи принципиально определились: Аристову и Кретовым отходит «пищевка», Антипову — металлургия и все с нею связанное. Впрочем, наружу просачивались лишь самые громкие детали, вроде исков к гендиректору УСМК Максиму Устинову (считался человеком Антипова) или Кретова к тому же Антипову. Зять Аристова требовал взыскать с отца-основателя бизнес-империи почти три миллиарда рублей. Максимального накала ситуация достигла в середине лета 2020 года: стороны забросали друг друга претензиями, но когда ссоры начали выплескиваться в паблик –большинство судебных тяжб прекратили. Тем самым поспособствовали снижению их освещения в СМИ.

После этого бизнес-развод принял цивилизованный характер, и процесс раздела собственности шел достаточно планомерно. 25 августа Аристовы вышли из состава учредителей «УСМК», передав доли Антиповым. Затем олигархи поделили бренд «Ариант» как таковой. Полностью юридическая процедура завершилась в концу января 2021 года. Под контроль Аристова перешел последний актив, который был в общей собственности с Антиповым — фирма «Кубань-Вино» с винодельческим заводом в Тамани (Краснодарский край). Ранее под контроль группы компаний (ГК) «Ариант» дочери и зятя Аристова перешли Центр пищевой индустрии «Ариант», одноименная агрофирма и агрофирма «Южная» с виноградниками в Тамани. Семье Антиповых достались металлургические активы: завод «Метагломерат» в Кусинском районе, Катав-Ивановский литейный завод (УСМК), Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и так далее.

Третья сила

Автономно Антиповы и Аристовы/Кретовы вели бизнес три года, причем вполне успешно. Процесс раздела повлиял на участие бизнесменов в жизни Челябинска. Антипов стал вкладываться в проекты для горожан. На средства ЧЭМК построен современный каток, появилась детская школа дзюдо. Аристов выделил миллиард рублей на строительство нового кафедрального собора в Челябинске.