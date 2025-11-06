Назван самый популярный автомобиль в Челябинской области
В городе сильнее всего вырос спрос на автомобили Volkswagen Polo
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года среди авто с пробегом сильнее всего вырос спрос на Volkswagen Polo. При этом самые популярные модели отечественные — Lada Priora и Granta, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Самыми популярными среди пользователей стали представленные у профессиональных продавцов машины марок Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 Samara, Lada Kalina и Toyota Camry», — сообщили в пресс-службе.
В 2024 году наибольшим спросом пользовались автомобили марок Mazdа и Mitsubishi. Спрос на них тогда увеличился на 10,4% и 7,5% соответственно. Среди моделей востребованнее стали Volkswagen Polo (+41,4%), Mazda 3 (+39,1%) и Mercedes-Benz C-класса (+20%). Сейчас на автомобильном рынке представлено больше всего автомобилей марок Lada (25%), Toyota (7,1%), Kia (5,3%). Среди автомобилей Lada на продажу выставлено больше всего моделей Lada Priora (4,5%), Lada Granta (3,6%), Lada Kalina (3,2%).
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!