Назван самый популярный автомобиль в Челябинской области

В Челябинской области в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года среди авто с пробегом сильнее всего вырос спрос на Volkswagen Polo. При этом самые популярные модели отечественные — Lada Priora и Granta, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Самыми популярными среди пользователей стали представленные у профессиональных продавцов машины марок Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Среди моделей наиболее востребованными оказались Lada Priora, Lada Granta, Lada 2114 Samara, Lada Kalina и Toyota Camry», — сообщили в пресс-службе.