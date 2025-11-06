Директора конной школы в Челябинске Дубовик отправили в колонию с отсрочкой

Светлане Дубовик дали отсрочку от отбывания наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска отправил в колонию Светлану Дубовик, занимавшую пост тренера конной школы «Рифей», которой руководит дочь экс-губернатора региона Петра Сумина Наталья Алистратова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы. При этом ей дали отсрочку от отбывания наказания.

«Суд приговорил признать Дубовик виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста — до января 2028 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Вместе с Дубовик по делу о мошенничестве в стенах конной школы проходил ее знакомый из Москвы Павел Канунников. Его также признали виновным, но назначили условное наказание на срок два года и девять месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. В пользу «Рифея» с Дубовик и Канунникова взыскали 700 тысяч рублей материального вреда.

Это второй эпизод мошенничества в деле Дубовик. По первому ее также признали виновной, но тогда она отделалась условным сроком.