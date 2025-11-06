Челябинских автомобилистов предупредили о резком ухудшении ситуации на дорогах

Автолюбителей призвали быть более внимательными на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом предупредило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем информационном telegram-канале, призвав водителей быть осторожнее на дорогах.

«Ночью 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей быть более бдительными на дороге.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам скорректировать планы с учетом погодных условий. Дальние поездки на автотранспорте лучше отложить, отметили в управлении.

