Челябинских автомобилистов предупредили о резком ухудшении ситуации на дорогах

Снег и дождь накроют запад Челябинской области в ночь на 7 ноября
06 ноября 2025 в 22:16
Автолюбителей призвали быть более внимательными на дорогах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом предупредило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону в своем информационном telegram-канале, призвав водителей быть осторожнее на дорогах.

«Ночью 7 ноября в крайних западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь», — говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция призывает водителей быть более бдительными на дороге.

В ГИБДД рекомендовали автомобилистам скорректировать планы с учетом погодных условий. Дальние поездки на автотранспорте лучше отложить, отметили в управлении.

Как ранее писало URA.RU, метеорологи предупредили челябинцев об ухудшении погоды 7 ноября. Будет идти снег, а ночью температура может опуститься до трех градусов мороза.

