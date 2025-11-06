Сбежавший с СВО челябинский контрактник попал за решетку на 6,5 года
Суд отправил дезертира в колонию почти на семь лет
Фото: пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда
Дезертировавший из воинской части в ДНР контрактник почти год скрывался в Челябинской области. После ареста он был предан суду и приговорен к 6,5 года лишения свободы.
«Военнослужащий по контракту 1 октября 2024 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике, и более 10 месяцев незаконно отсутствовал на службе, проживая в Магнитогорске. В середине августа его задержала группа розыска», — пояснили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного суда.
Там добавили, что военнослужащего признали виновным по ч.5 ст.337 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Ближайшие шесть с половиной лет ему предстоит провести в колонии общего режима.
