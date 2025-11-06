Коммунисты через депутата Госдумы потребовали вернуть Ленина на площадь Миасса

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков обратился к генпрокурору и губернатору с просьбой помочь восстановить памятник Ленину на площади Труда в Миассе (Челябинская область). Об этом сообщила пресс-служба реготделения компартии.

«Миасские коммунисты вместе с жителями города не первый год ведут борьбу за возвращение памятника Владимиру Ильичу Ленину на свое законное место. Работа идет: по просьбе Челябинского обкома КПРФ и жителей Миасса депутат Государственной Думы Владимир Исаков направил запрос генеральному прокурору и губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в данной ситуации и претворить данные администрацией города обещания в жизнь», — сообщает telegram-канал реготделения.