Путин раскрыл большие планы власти на детей

Президент Владимир Путин поставил новые задачи по развитию детско-юношеского спорта в России Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России для детей будут созданы все необходимые условия для занятий физкультурой и спортом. Теме развития детско-юношеского спорта было посвящено 6 ноября заседание президентского совета, которое Владимир Путин провел в Самаре. Перед властями всех уровней президент поставил задачу — сделать спорт для подрастающего поколения доступным. Но для этого, как объяснили URA.RU эксперты, предстоит решить застарелую проблему.

Поездка президента в Самару началась с знакомства с юными фигуристами. В ФОКе «Орбита». Путин зашел на каток в разгар тренировки. Пары остановились и поприветствовали главу государства. «Подойдите», — попросил Путин.

Юных фигуристов президент застал прямо на тренировке Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Он поинтересовался, сколько ребята занимаются спортом. Одна из девочек сказала: «Десять лет». Путин удивился: «Десять лет? С рождения?» Но тренер объяснила, что это просто самая старшая воспитанница, получается, что и самая опытная.

Путин попросил ребят показать свое мастерство. Одна из пар сделала несколько элементов и получила в награду аплодисменты президента. На прощание Путин по-отечески напутствовал ребят на успех.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — дал он совет юным фигуристам.

На память юным спортсменам Владимир Путин оставил свой автограф Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

В другом зале Путина уже ждали юные баскетболисты. Ребята стали свидетелями открытия президентом новых спортивных объектов в ряде регионов страны. По окончанию церемонии Путин для всех воспитанников «Орбиты» оставил свой автограф.

В то время как президент общался с юными спортсменами, во Дворце спорта им. В. Высоцкого шло пленарное заседание форума «Россия — спортивная держава». Путин приехал туда, чтобы поприветствовать участников и еще раз сказать, что «политике в спорте не место». «Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.

Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами», — заявил Путин.

Политика и спорт - вещи не совместимые, еще раз повторил позицию России Владимир Путин Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости / POOL

Но и на этом рабочая программа президента в Самаре не закончилась. Ему предстояло еще провести заседание совета по развитию физкультуры и спорта. В этом году оно посвящено детско-юношескому спорту. Причем разговор о развитии этого направления сам Путин начал еще год назад в Уфе, которая принимала «Россию — спортивную державу». И тогда он поставил задачу — повышать охват занимающихся спортом и развивать инфраструктуру.

Челябинский губернатор Алексей Текслер рассказал собкору URA.RU, что на Южном Урале таких людей более 2 млн человек, или 63,5%. «Это выше, чем среднероссийский показатель. Детей традиционно где-то около половины от общей цифры, — отметил Текслер. — За последние пять лет в регионе открыто 100 новых объектов и 37 крупных объектов отремонтировали. Все это делается в первую очередь для массового спорта и для детско-юношеского спорта».

В режиме ВКС Владимир Путин открыл несколько новых спортивных объектов в ряде регионов страны Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Как отметил, начиная разговор на совете, Владимир Путин, доля детей, систематически занимающихся спортом, уже 93,8%. Но это — «по отчетам», сделал оговорку президент. По его словам, «эти цифры не отражают главного — результата занятий». «Важно, как влияют эти занятия на здоровье ребенка, его учебу, физическое и общее развитие. Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физкультурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах», — сказал Путин.

Президент считает, что важная роль здесь отводится школьным физрукам, которым нужно сокращать «формальную отчетность» и обеспечивать «современные условия труда». Кроме того, стандартную образовательную программу нужно дополнять интересными внеурочными занятиями.

«Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию», — заявил Путин.

При этом все занятия физкультурой должны сопровождаться качественным медицинским наблюдением, убежден президент. Базовой темой Путин назвал «доступность занятий спортом и физкультурой». Он также отметил, что важно во всех регионах создать школьные спортивные лиги.

С тем, что развитие детского спорта должно начинаться со школы, согласен социальный предприниматель и президент благотворительного фонда «Я расту со спортом» Мирослав Смирнов. В разговоре с собкором URA.RU он отметил, что в абсолютном большинстве случаев школьные спортзалы и стадионы не используются после окончания уроков. А именно они могут и должны стать местом притяжения для детворы.

«Школьный спортзал можно просто доукомплектовать, как это делает фонд: стелим, например, борцовские ковры (они монтируются и демонтируются за минуту), и все – можно преподавать наш национальный вид спорта самбо. И зал не будет простаивать, и детям будет чем заняться», — убежден Мирослав.

Типовые ФОК - лучшее решение для привлечения детей, молодежи да и взрослых к занятиям физкультурой и спортом, убеждены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но эту проблему не закрыть без решения другой — кадровой. По словам Смирнова, зарплаты тренеров крайне низкие, и молодежь просто не идет в эту профессию. «Они курьерами могут зарабатывать 200 тысяч в месяц, а на тренерской работе — 30-50 тысяч, — объяснил эксперт. — В Москве с этим проблем нет — там каждый квадратный метр оптимизирован и монетизирован. Спортивные площадки, хотя бы самые минимальные, есть, и дети, молодежь, может на них заниматься с утра до вечера. В глубинке все не так. Спорт там труднодоступен. Чтобы изменить это, нужны тренеры. Если будет площадка, если будет тренер, дети пойдут заниматься».

То, что кадровая проблема наиболее острая, подтвердил URA.RU и член совета, президент ВФСО «Трудовые резервы» и Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Он объяснил, что в вузах набирает популярность направление по спортивному менеджменту, но с подготовкой тренеров действительно остаются сложности.

«На тренерскую работу идут в основном энтузиасты, потому что зарплаты низкие. На мой взгляд, здесь должны активнее работать спортивные федерации, многие из которых уходят в область корпоративного спорта — это и есть прямой путь для получения финансирования. То есть тренер днем работает с детьми в спортшколе, а вечером — со всеми желающими, уже за отдельную плату, так называемыми корпоративными клиентами», — объяснил Галаев.

Развитие детского и юношеского спорта требует комплексного подхода — это и спортплощадки, и доступность занятий (в том числе бесплатные тренировки, отсутствие сборов денег для участия в соревнованиях и прочее), и — едва ли не главное — тренеры, рассказал URA.RU первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. По мнению парламентария, нет необходимости строить огромные спортивные дворцы: для массовых занятий достаточно типовых физкультурно-оздоровительных комплексов — это недорогие и качественные объекты.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев уверен, что в регионах важно создавать достойную спортивную инфраструктуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается тренерской работы, здесь, по словам Свищева, предстоит решить два момента: обеспечить достойную зарплату, условия для работы и предоставить жилье. «Если мы говорим о том, что хотим привлечь тренера в сельскую местность или в местность, где есть дефицит спорта, нужно не просто отправить туда человека. Нужно создать условия: если в этом селе, например, не будет спортивного объекта, не будет оборудования, тренер поживет там, помыкается и уедет в конце концов.

Никакими деньгами вы его не удержите. Ведь любой тренер думает о том, чтобы вырастить чемпионов. А для этого государство должно создать условия, инфраструктуру», - считает Свищев.