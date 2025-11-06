Глава Челябинска готовит для командира батальона «Южноуралец» технику для фронта

Алексей Лошкин (слева) выступает наставником для Михаила Пучкова (справа) в рамках программы «Герои Южного Урала» Фото: Telegram-канал Алексея Лошкина © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин готовит к отправке на линию боевого соприкосновения грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости и трансформаторы для связистов батальона «Южноуралец». Об этом 6 ноября сообщил сам градоначальник в своем telegram-канале после получения видеопослания от командира именного батальона Михаила Пучкова.

«Отец-командир для своих солдат, он заботится о вверенных ему подразделениях, вовремя обозначает потребности связистов, а мы оперативно откликаемся на эти просьбы. Сейчас к отправке готовим грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости и трансформаторы, которые так нужны на линии боевого соприкосновения», — написал Алексей Лошкин.

Глава города прикрепил к сообщению видеопослание от Михаила Пучкова. Боец поблагодарил мэра за всестороннюю поддержку и оказанную гуманитарную помощь. В частности он отметил важность коммутаторов, телефонных аппаратов, которые помогают выполнять задачи по организации управления соединений воинских частей.

Михаил Пучков стал участником кадровой программы «Герои Южного Урала». Алексей Лошкин выступает для него наставником на период обучения.

«Эта программа — ключ к дальнейшему развитию региона и шанс для нас, военнослужащих, послужить на его благо. „Герои Южного Урала“ — это практическая школа. Участие в ней лично для меня — возможность продемонстрировать свои навыки, умение работать в большой команде, а также объединить опыт и навыки, которые я приобрел, участвуя в специальной военной операции», — сказал боец на видеопослании.