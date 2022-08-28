СКР завершил дело о взятках экс-замглавы Магнитогорска

29 августа 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Валерий Измалков признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в течение 2015—2016 годах обвиняемый получил более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города. В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Измалков находился в СИЗО с декабря прошлого года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в течение 2015—2016 годах обвиняемый получил более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города. В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Измалков находился в СИЗО с декабря прошлого года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.