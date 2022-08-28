28 августа 2022
27 августа 2022

СКР завершил дело о взятках экс-замглавы Магнитогорска

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Избрание меры пресечения Валерию Измалкову в Правобережном суде Магнитогорска. Челябинская область, измалков валерий
Валерий Измалков признал вину Фото:

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в течение 2015—2016 годах обвиняемый получил более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города. В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Измалков находился в СИЗО с декабря прошлого года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

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Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, в течение 2015—2016 годах обвиняемый получил более 1,5 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города. В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Измалков находился в СИЗО с декабря прошлого года. Однако в июле 2022 года его отпустили под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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