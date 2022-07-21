Байдавлет Тайбергенов пробыл под стражей меньше двух месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет отпустил из-под стражи под подписку о невыезде бывшего главу Агаповского района Челябинской области Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Срок стражи истекал у Тайбергенова 20 июля, продлевать его Ленинский межрайонный следственный отдел СКР в Магнитогорске через суд не стал, и за неделю до окончания срока меру пресечения следователь изменил на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Основанием стало то, что Тайбергенов полностью признал вину и выполнил условия заключенного досудебного соглашения», — рассказал источник.

Кроме того, аналогичным образом поступил Правобережный межрайонный следственный отдел СК, отпустив на свободу бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, который также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника URA.RU, Измалков также полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, расследование дела находится в завершающей стадии.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области в ответ на запрос URA.RU о мерах пресечения для бывших чиновников заявили, что от комментариев воздерживаются. В Правобережном и Ленинском судах Магнитогорска сообщили, что с весны этого года никаких судебных заседаний по данным лицам не было.

Магнитогорский портал «Верстов.Инфо» ранее опубликовал фото, на котором люди, похожие на Тайбергенова и Измалкова, сидят за столом в кафе. По сообщению издания, Тайбергенова также неоднократно видели в Агаповском районе. Он обвиняется в получении взяток деньгами и имуществом, о досудебном соглашении со следствием его защита заявила сразу после его задержания сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Валерий Измалков обвиняется в получении около 2 млн рублей за выделение земельных участков в Магнитогорске.

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