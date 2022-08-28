Свердловчанина приговорили к трем годам колонии из-за шоколадок

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима за кражу шоколада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Первоуральска приговорили к 3 годам колонии строгого режима за кражу шоколадных плиток из местного магазина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина с февраля по апрель 2022 года похитил 345 плиток шоколада.

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственным обвинителем представлены доказательства того, что Бажуков в период с февраля по апрель 2022 совершал хищение плиток шоколада из торгового зала одного и того же продуктового магазина на территории Первоуральска с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения. Всего за указанный промежуток времени им похищено 345 плиток шоколада различных марок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Первоуральский городской суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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