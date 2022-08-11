Свердловчанин изрезал ножом коллегу из-за двух конфет

12 августа 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мужчина схватился за нож из-за того, что коллега украл у него конфеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Строитель, работавший в селе Мокроусское (Свердловская область) семь раз ударил ножом коллегу за то, что тот украл у него со стола две конфеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Между [мужчинами] возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник самовольно взял со стола соседа. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и, вернувшись, нанес не менее семи ударов в область груди и шеи потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры. Умирающему свердловчанину успели вызвать скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь и сумели спасти мужчину. Инцидент произошел, когда оба мужчины работали на стройке в селе Мокроусское. Каждому выделялось отдельное жилье, но один из рабочих решил украсть сладости со стола коллеги. Ранее URA.RU писало о свердловчанине, изрезавшем своего отца ножом, который до этого разделывал арбуз. Это произошло из-за упреков со стороны родителя.

Строитель, работавший в селе Мокроусское (Свердловская область) семь раз ударил ножом коллегу за то, что тот украл у него со стола две конфеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Между [мужчинами] возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник самовольно взял со стола соседа. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и, вернувшись, нанес не менее семи ударов в область груди и шеи потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры. Умирающему свердловчанину успели вызвать скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь и сумели спасти мужчину. Инцидент произошел, когда оба мужчины работали на стройке в селе Мокроусское. Каждому выделялось отдельное жилье, но один из рабочих решил украсть сладости со стола коллеги. Ранее URA.RU писало о свердловчанине, изрезавшем своего отца ножом, который до этого разделывал арбуз. Это произошло из-за упреков со стороны родителя.