11 августа 2022

Свердловчанин изрезал ножом коллегу из-за двух конфет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Мужчина схватился за нож из-за того, что коллега украл у него конфеты Фото:

Строитель, работавший в селе Мокроусское (Свердловская область) семь раз ударил ножом коллегу за то, что тот украл у него со стола две конфеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Между [мужчинами] возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник самовольно взял со стола соседа. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и, вернувшись, нанес не менее семи ударов в область груди и шеи потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

Умирающему свердловчанину успели вызвать скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь и сумели спасти мужчину. Инцидент произошел, когда оба мужчины работали на стройке в селе Мокроусское. Каждому выделялось отдельное жилье, но один из рабочих решил украсть сладости со стола коллеги.

Ранее URA.RU писало о свердловчанине, изрезавшем своего отца ножом, который до этого разделывал арбуз. Это произошло из-за упреков со стороны родителя.

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Строитель, работавший в селе Мокроусское (Свердловская область) семь раз ударил ножом коллегу за то, что тот украл у него со стола две конфеты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Между [мужчинами] возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник самовольно взял со стола соседа. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и, вернувшись, нанес не менее семи ударов в область груди и шеи потерпевшего», — говорится в сообщении прокуратуры. Умирающему свердловчанину успели вызвать скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь и сумели спасти мужчину. Инцидент произошел, когда оба мужчины работали на стройке в селе Мокроусское. Каждому выделялось отдельное жилье, но один из рабочих решил украсть сладости со стола коллеги. Ранее URA.RU писало о свердловчанине, изрезавшем своего отца ножом, который до этого разделывал арбуз. Это произошло из-за упреков со стороны родителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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