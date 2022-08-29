Алексей Орлов принял участие в разборке автомата в екатеринбургской школе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в уроке по порядку неполной разборки и сборки автомата на пресс-туре о подготовке ко Дню знаний. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Во время очередной рабочей поездки Орлов посетил екатеринбургскую школу. Там ему предложили принять участие в разборке автомата. Мэр города согласился. «Руки-то помнят», — заявил он во время сборки автомата.

Школьников по всей стране на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» обучает сборке и разборке автоматов. Чаще всего для этих целей используют автомат АК-74.