Глава Екатеринбурга Орлов взял в руки автомат. Видео

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Прогулка мэра по центру города. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов принял участие в разборке автомата в екатеринбургской школе Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в уроке по порядку неполной разборки и сборки автомата на пресс-туре о подготовке ко Дню знаний. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Во время очередной рабочей поездки Орлов посетил екатеринбургскую школу. Там ему предложили принять участие в разборке автомата. Мэр города согласился. «Руки-то помнят», — заявил он во время сборки автомата.

Школьников по всей стране на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» обучает сборке и разборке автоматов. Чаще всего для этих целей используют автомат АК-74.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в уроке по порядку неполной разборки и сборки автомата на пресс-туре о подготовке ко Дню знаний. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Во время очередной рабочей поездки Орлов посетил екатеринбургскую школу. Там ему предложили принять участие в разборке автомата. Мэр города согласился. «Руки-то помнят», — заявил он во время сборки автомата. Школьников по всей стране на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» обучает сборке и разборке автоматов. Чаще всего для этих целей используют автомат АК-74.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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